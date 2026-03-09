Adana'da 2 kilo 115 gram esrar ele geçirildi
Adana'nın Sarıçam ilçesinde düzenlenen operasyonda iki kilo 115 gram esrar ele geçirildi ve bir kişi tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.
Adreste 2 kilo 115 esrar ve 1 hacizli araç ele geçirildi, şüpheli K.G. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ömer Yıldız