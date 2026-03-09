Haberler

Adana'da 2 kilo 115 gram esrar ele geçirildi

Güncelleme:
Adana'nın Sarıçam ilçesinde düzenlenen operasyonda iki kilo 115 gram esrar ele geçirildi ve bir kişi tutuklandı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 2 kilo 115 gram esrar ele geçirilen operasyonda 1 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste 2 kilo 115 esrar ve 1 hacizli araç ele geçirildi, şüpheli K.G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız
