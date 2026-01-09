Haberler

Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Güncelleme:
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda A.G. ve E.K. gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti, temini ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdüren emniyet güçleri, A.G. ve E.K.'yi takibe aldı. Savcılığın iki şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından harekete geçen polis, şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. 'A.G.'nin evinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, 21 adet fişek, 1 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen 2 adet aseton ve toplam 97,79 gram kannobinoid maddesi ele geçirildi. 'E.K.'nin evinde yapılan aramalarda ise 32 adet sentetik ecza, kannobinoid yapımında kullanılan 0.97 gram hammadde ve 27.91 gram kannobinoid maddesi bulundu. 'Gözaltına alınan A.G. ve E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İmamoğlu Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 2 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutukladı.

Haber: Uğur SELÇUK – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
