Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 2 bin 796 uyuşturucu etkili hap ele geçirilen taksideki 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşilbağlar Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir taksiyi durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları incelemede bagajdaki bir poşette 2 bin 796 uyuşturucu etkili hap ele geçirdi.

Bunun üzerine takside müşteri konumundaki şüpheliler Ş.T. (21), A.K. (24) ve N.Ö. (25) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.