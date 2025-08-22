Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, yapılan uyuşturucu operasyonunda, 2 bin 796 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi ve 3 kişi tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 2 bin 796 uyuşturucu etkili hap ele geçirilen taksideki 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşilbağlar Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir taksiyi durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları incelemede bagajdaki bir poşette 2 bin 796 uyuşturucu etkili hap ele geçirdi.

Bunun üzerine takside müşteri konumundaki şüpheliler Ş.T. (21), A.K. (24) ve N.Ö. (25) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Tatilde talihsiz kaza! Bige Önal'ı akrep soktu

Tatil zehir oldu! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaylı Amedspor-Erzurumspor maçının faturası belli oldu! 12 maç men cezası

Olaylı maçın faturası ağır! 12 maç men cezası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.