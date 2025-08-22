Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, yapılan uyuşturucu operasyonunda, 2 bin 796 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi ve 3 kişi tutuklandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 2 bin 796 uyuşturucu etkili hap ele geçirilen taksideki 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşilbağlar Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir taksiyi durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları incelemede bagajdaki bir poşette 2 bin 796 uyuşturucu etkili hap ele geçirdi.
Bunun üzerine takside müşteri konumundaki şüpheliler Ş.T. (21), A.K. (24) ve N.Ö. (25) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel