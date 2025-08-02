Adana'da Ultrahafif Uçak Kazası: 2 Yaralı

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Adana'da özel bir havacılık şirketine ait ultralight tipi eğitim uçağı, kaza-kırıma uğradı. Pilot ve yolcu ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

KIRIMA UĞRADI; 2 YARALI

ADANA'da özel bir havacılık şirketine ait ultralight tipi eğitim uçağı, kaza- kırıma uğradı. Ağır yaralanan pilot Burak Yürekli (39) ve uçaktaki Şeyda Doğan, hastaneye kaldırıldı.

Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde bulunan Kelaynak pistinden kalkış yapan özel bir havacılık şirketine ait TC-UOI tescilli ultralight tipi eğitim uçağı, saat 19.20 sıralarında kaza- kırıma uğradı. Kazada, pilot Burak Yürekli ve uçaktaki Şeyda Doğan, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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