Kozan'da, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki

Güncelleme:
Kozan ilçesinde YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısına Adana Büyükşehir Belediyesi'nden tepki konvoyu ile karşılık verildi. Araçlar Türk bayrakları ile donatılarak korna çalarak destek verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi hizmet araçlarıyla konvoy oluşturuldu.

Araçlarını Türk bayraklarıyla donatan sürücüler, korna çalarak saldırıya tepki gösterdi.

