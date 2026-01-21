Kozan'da, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki
Kozan ilçesinde YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısına Adana Büyükşehir Belediyesi'nden tepki konvoyu ile karşılık verildi. Araçlar Türk bayrakları ile donatılarak korna çalarak destek verildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi hizmet araçlarıyla konvoy oluşturuldu.
Araçlarını Türk bayraklarıyla donatan sürücüler, korna çalarak saldırıya tepki gösterdi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel