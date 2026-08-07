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Adana'da trafikteki yol verme kavgasıyla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı

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Adana'da yol verme nedeniyle çıkan kavgada sürücüyü darbedip el testeresiyle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.A.K. tutuklandı, ayrıca 260 bin lira para cezası ve 60 gün trafikten men cezası verildi.

Adana'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada sürücüyü darbedip el testeresiyle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta yol verme nedeniyle çıkan kavgaya ilişkin sürücüler Ahmet Hakan Şimşek (40) ve M.A.K'nin (22) birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Ahmet Hakan Şimşek'i (40) darbederek el testeresiyle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.A.K, adliyeye sevk edildi.

M.A.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sürücü M.A.K'ye ayrıca "saldırı amacıyla araçtan inmek" ve "ehliyetsiz araç kullanmak" suçlarından 260 bin lira para cezası uygulandı, otomobili trafikten 60 gün süreyle menedildi.

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta yol verme nedeniyle çıkan kavgada, M.A.K'nin Ahmet Hakan Şimşek'i darbettiği ve aracının bagajından aldığı el testeresiyle tehdit ettiği öne sürülmüştü. İki sürücü arasında çıkan kavga araç kamerasınca görüntülenmişti.

Kaynak: AA
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