Adana'da trafikte tartıştıkları sürücünün önünü kesip, aracın camını yumrukladılar; o anlar kamerada

Adana'da yol verme yüzünden çıkan tartışmada, bir otomobilin önünü kesen kişiye toplamda 370 bin TL para cezası verildi. Şüpheli İsa A.'nın ehliyetine 60 gün el konulurken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

370 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Adana'da trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, içerisinde ailenin bulunduğu otomobilin önünü kesip aracın camına vurulması olayına ilişkin inceleme başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İsa A. (25) ve Mustafa K. (25), adreslerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekipleri, İsa A.'ya saldırı amacıyla araçtan inmek ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek suçlarından toplam 370 bin TL idari para cezası kesti. Ayrıca İsa A.'nın ehliyetine 60 gün el konulurken, aracına da 60 gün trafikten men cezası uygulandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
