Adana'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

ADANA'da kaza karıştığı için yolda duran kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Emin Momyak (29) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet U. yönetimindeki 31 AYS 976 plakalı kamyon, Aykut Can K. idaresindeki 80 AGK 573 plakalı otomobilin sol arka tarafına çarptı. İki sürücü kaza nedeniyle araçlarından indiği sırada Emin Momyak kontrolündeki 34 EM 7241 plakalı otomobil, duran kamyona arkadan hızla çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun altına giren otomobilde sıkışan sürücü ve yanında yolcu konumundaki iki kişi, itfaiye ekibinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Momyak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı iki kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Momyak'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü ve diğer otomobilin sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.