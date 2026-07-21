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Adana'da tırda 24 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da tırda 24 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Adana'da narkotik ekiplerince durdurulan tırda yapılan aramada 24 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü A.C.K. tutuklanırken, yanındaki kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adana'da 24 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen tırı merkez Seyhan ilçesinde durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği tırın kabinini inceleyen ekipler, buradaki bir poşette 24 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Ekipler, sürücü A.C.K. ile yolcu konumundaki Ş.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik ekiplerince durdurulan tırda dedektör köpekle arama yapılması ve köpeğin tepki verdiği aracın kabininde uyuşturucunun bulunması polis kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
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