Adana'da TIR ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Üzeyir Turhan (56), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Ceyhan-Kadirli kara yolunda meydana geldi. Kadirli yönüne giden M.T. yönetimindeki 27 ALT 161 plakalı TIR, karşı yönden gelen Üzeyir Turhan'ın kullandığı 42 BAU 874 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Üzeyir Turhan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Turhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Turhan'ın cansız bedeni, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. TIR'ın şoförü M.T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.