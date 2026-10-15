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Adana'da TIR'a çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü Necati Y. (34) yaralandı

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Adana'da TIR'a çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü Necati Y. (34) yaralandı
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Adana'da Kadirli-Kozan kara yolunda saat 04.30 sıralarında TIR ile çarpışan otomobil alev aldı; sürücü Necati Y. (34) yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ADANA'da, TIR ile çarpışmasının ardından alev alıp yanan otomobilin sürücüsü Necati Y. (34), yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında, Kadirli- Kozan kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre; Necati Y.'nin kontrolünü kaybettiği 81 ACK 794 plakalı otomobil, önce refüje ardından Latif A.'nın kullandığı 80 LF 352 plakalı TIR'a çarptı. Otomobil alev alıp yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını söndürürken; kazada yaralanan Necati Y., ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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