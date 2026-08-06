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Adana'da Bunaltıcı Sıcaklar: Termometreler 38 Dereceyi Gösterdi

Adana'da Bunaltıcı Sıcaklar: Termometreler 38 Dereceyi Gösterdi
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ADANA'da güneş altındaki termometreler 38 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar parkta gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

ADANA'da güneş altındaki termometreler 38 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar parkta gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 35 derece ölçülürken, güneş altındaki termometreler 38 dereceyi gördü. Sıcaklar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Dışarı çıkmak zorunda kalanlar, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Sokak hayvanları da süs havuzlarında serinledi. Dışarıda sıcaktan bunalan vatandaş parklardaki çeşmelere akın etti.

'SICAKLAR BİZİ ZOR DURUMDA BIRAKIYOR'

Sıcakların kendisini çok bunalttığını söyleyen Ahmet Gerçek (48), "Adana ve çevresinde etkisini artıran bunaltıcı sıcaklar, biz tansiyon hastalarını zor durumda bırakıyor. Aşırı sıcakların etkili olduğu bu günlerde yeterli miktarda su tüketilmesi, dengeli beslenilmesi ve bozulma riski taşıyan yiyecek ile içeceklere karşı insanlarımızın dikkatli olması lazım. Ayrıca klima kullanımında ani sıcaklık değişimlerinden kaçınılıp, çok soğuk ortamlardan aşırı sıcak havaya birden çıkılmaması gerekiyor" dedi.

'SICAKTAN YANACAK GİBİ OLUYORUM'

Sıcaklardan şikayet eden Battal Bulut (65) ise "Adana'nın sıcağı gerçekten bunaltıcı, yaylaya da gitmedim. Zaten gitsem bile gündüz saatlerinde orası da sıcak oluyor. Ancak akşam olunca serinliyor ve yaylada sadece kahvehanede oturulabiliyor. Genellikle gölgede kalmaya çalışıyorum ama bazen yine de sıcaktan yanacak gibi oluyorum. Ara sıra klimayı çalıştırıyorum, ancak elektrik masrafı yüksek geldiği için bir süre sonra kapatmak zorunda kalıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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