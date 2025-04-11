Adana'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldürüldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından silahla vurulan kişi öldü.

İlçenin Hadırlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde Mehmet Kutlu ve Ramazan A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ramazan A., Kutlu'ya tabancayla ateş açıp kaçtı.

Silah sesini duyup portakal bahçesine gelen vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Kutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kutlu'nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaçan zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.