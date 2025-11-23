Adana'da Tantuni Kamyoneti Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

ADANA'da, esnafın tantuni sattığı kamyoneti, gece park halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda saat 02.00 sıralarında, bir esnafın tantuni sattığı kamyoneti, park halindeyken bilinmeyen nedenle yandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Kundaklama ihtimalini de değerlendiren ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. Kamyonetin alev aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,