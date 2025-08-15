Adana'da Taksi Şoförünün Yaya Geçidinde Motosikletliye Çarpması Sonucu Ölüm

ADANA'da taksi şoförünün refüjdeki yaya geçidinden dönüş yaparken aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu motosiklet sürücüsü Hıdır Pişgin'in (32) ağabeyi İbrahim Pişgin (38), "Azami yaya geçitlerinin en- boy oranı 1 metre 20 santimken, neden bu kadar geniş bırakıldığı ve neden önlem alınmadığı çok merak ediyorum. Kardeşimin biri kas hastası olan, 2 çocuğu babasız kaldı" dedi.

Kaza, 12 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Ahmet Güven Kaypak Bulvarı'nda meydana geldi. Bir zincir marketin unlu mamuller bölümünde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Hıdır Pişgin, mesainin ardından eve dönmek için motosikletiyle yola çıktı. Taksi şoförü Mahsut Çelik (61), aracıyla karşı yöne geçmek için refüjdeki yaya geçidinden dönüş yaparken, Pişgin'in kullandığı motosiklete çarptı. Savrulan motosikletteki Pişgin, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan Çelik, bir süre sonra polis merkezine gidip teslim oldu.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çelik ifadesinde, "Sol aynama baktım, çok hızlı geliyordu. Ben düz gidecektim, kendisi aydınlatma direğine çarptı. Panikleyip, yaya geçidine girerek bölgeden ayrıldım" dedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Pişgin'in cenazesi ise toprağa verildi.

'KARDEŞİM ŞOFÖRÜN HATASI SONUCU KATLEDİLDİ'

Hıdır Pişgin'in ağabeyi İbrahim Pişgin, yaptığı açıklamada, "Kardeşim her gün kullandığı yol güzergahında, her zamanki gibi ilerlerken bir taksi şoförünün hatası sonucu katledildi. Bu bir kaza değil. Bu cezanın örtbas edilmemesi gerekiyor. Bizim canımız yandı ama başkalarının canı yanmasın. Güvenlik kamerası görüntüleri de mevcut, her şey ortada. Azami yaya geçitlerinin en-boy oranı 1 metre 20 santimken, neden bu kadar geniş bırakıldığı ve neden önlem alınmadığını çok merak ediyorum. O noktada daha önce de birçok kaza oldu. Yetkililerin harekete geçmesini ve önlem almasını istiyoruz. Biz yandık, başkası yanmasın. Kardeşimin biri kas hastası olan iki çocuğu babasız kaldı. Sadece bizim canımız değil, binlerce insanın canı yanabilir. Yetkililerin bu konuda duyarlılık göstermesini rica ediyoruz" diye konuştu.