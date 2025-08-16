Adana'da Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Gülbahçesi Mahallesi'nde bulunan sulama kanalında bir erkek cesedi tespit edildi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, cesedi sudan çıkararak inceleme başlattı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Gülbahçesi Mahallesi'nde yürüyen vatandaşlar, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında ceset olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Forklift yardımıyla sudan çıkarılan ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel - Güncel
