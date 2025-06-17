Adana'da Sulama Kanalına Düşen Kamyonetteki Baba ve İki Kızı Toprağa Verildi

1) ADANA'DA, SULAMA KANALINA DÜŞEN KAMYONETTEKİ BABA VE 2 KIZININ CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı kırsal Mürseloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalına sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan baba Metin Yıldırım ve kızları Aylin Gül Yıldırım ve Selin Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından baba ve iki kızının cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

BABALAR GÜNÜNDE AİLE KABRİSTANINI ZİYARET ETMİŞLER

Adana'da sulama kanalına düşen kamyonette kızları Aylin Gül (8) ve Selin (6) ile hayatını kaybeden motosiklet ustası Metin Yıldırım'ın (42), kazadan bir süre önce Babalar Günü nedeniyle babası Süleyman Yıldırım'ın ve aile üyelerinin Mersin'in Tarsus ilçesi Kefeli Mahallesi'ndeki mezarlarını ziyaret ettikleri görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

'KIZLARIM DA GERÇEĞİ GÖRMEK ZORUNDA'

Görüntülerde kızlarına aile üyelerinin mezar yerlerini gösteren Metin Yıldırım, "Hani hayatta hep bir gerçek vardır. Benim kızlarım da gerçeği görmek zorunda" diye konuştu.

Babasının mezarından aldığı bir avuç toprağı da cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Metin Yıldırım, "Eninde sonunda geleceğimiz nokta" dedi.

CENAZELERİ TESLİM ALINDI

Adana'da kamyonetin sulama kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Metin Yıldırım ile kızları Aylin Gül ve Selin'in Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsileri tamamlandı. Yakınları tarafından alınan baba ile kızlarının cenazeleri, defnedilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine götürüldü.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Adana'da kamyonetin sulama kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Metin Yıldırım ile kızları Aylin Gül ve Selin'in cenazeleri, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Kefeli Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.