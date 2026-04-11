Adana'da sulama kanalına düşen genç kurtarıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen gencin vatandaş tarafından kurtarılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İddiaya göre, Tahsilli Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı'nda arkadaşlarıyla kanalın kenarında oturan C.Ü.Ç (15), dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Arkadaşlarının bağırması üzerine kanal kenarında oturan mahalle sakini 26 yaşındaki Tolgahan Tümer, kanala atladı.

Suya giren bir kişinin de yanında olduğu halde Tümer, gence sarılıp kanal kenarına getirdi. Tümer burada kendilerine uzatılan demir parçasına tutunarak genci sudan çıkardı.

Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

C.Ü.Ç'yi sudan çıkaran Tümer, gazetecilere, "Çocuk boğuluyor" sesleri üzerine olaydan haberdar olduğunu söyledi.

Suya düşen kişinin büyük olma ihtimaline karşı bir dükkandan uzun bir demir aldığını anlatan Tümer, şunları söyledi:

"Kanala geldiğimde çocuk suya gömülmüştü. Demirle kurtarılacak gibi olmayınca suya atladım. Çocuğu tuttum, dışarı doğru çektim. Sağ olsun çevredekiler demir uzatıp bizi çıkardılar. Daha önce de bir kişiyi kanaldan çıkarmıştım. Burada böyle olaylar fazlasıyla oluyor. Gençler eğlenmek için, yüzme bilmeyen de serinlemek için giriyor."

Daha önce yine aynı yerde boğulanları gördüğünü ifade eden Tümer, şöyle konuştu:

"O çocuğun halini görünce de duramadım. Atlayarak çıkarmak zorunda hissettim. Çocuğu öyle görünce çok farklı bir şey oldu. Böyle kucaklayarak çıkardım, çok farklı bir duyguydu. Genç biraz heyecanlıydı, hızlı hızlı nefes alıyordu ama çıkarınca o rahatlamasını gördüm. Bilinci açıktı. Boğazına, ciğerine su kaçma durumu yoktu. Çırpınışlarında yetiştim."

Öte yandan gencin kanaldan kurtarılması çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.