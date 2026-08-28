Kedi Yavrusu Su Borusundan Kurtarıldı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evin su gider borusuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evin su gider borusuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yamaçlı Mahallesi'ndeki bir evin su gider borusundan kedi sesi geldiğini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla kedi yavrusunu düştüğü borudan çıkarttı.
Kaynak: AA