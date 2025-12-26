Haberler

Adana'da su borusunun patladığı caddede çukur oluştu

Güncelleme:
Seyhan ilçesinde meydana gelen su borusu patlaması sonucu Mithatpaşa Caddesi'nde çukur ve su birikintisi oluştu. Bölgedeki ulaşım olumsuz etkilendi, ASKİ ekipleri onarım çalışması başlattı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde su borusunun patladığı caddede çukur meydana geldi, bazı yollarda birikinti oluştu.

Mithatpaşa Caddesi'nde Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamanın etkisiyle yolda çukur ve su birikintisi oluştu.

Caddenin yanı sıra tazyikli suyun aktığı Narlıca ve İsmetpaşa mahallelerinin ara sokaklarında ulaşım olumsuz etkilendi.

Bazı vatandaşlar, ara sokaklarda biriken suyu kendi imkanlarıyla temizledi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ASKİ ekipleri, onarım çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
