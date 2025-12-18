Haberler

Adana'da husumetli oldukları kişiyi tabancayla ağır yaraladıkları iddia edilen 2 sanığa dava

Adana'nın Seyhan ilçesinde husumetli oldukları kişiyi tabancayla ağır yaraladıkları iddiasıyla iki sanık hakkında silahla yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından 11'er yıldan 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olayda sanıkların, B.K.'yi buluşma teklifinde bulunarak otomobille aldıktan sonra tartışma sonucu ağır yaraladıkları belirtildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, husumetli oldukları kişiyi tabancayla ağır yaraladıkları iddiasıyla 1'i tutuklu 2 sanık hakkında "silahla yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 11'er yıldan 18'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde 23 Şubat'ta B.K'nin tabancayla ağır yaralanmasıyla ilgili tutuklanan B.B. ve tutuksuz B.G. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "silahla yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 18'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay günü B.G. ile aynı otomobilde bulunan B.B'nin aralarındaki sorunu çözmek için B.K'yi aradığı ve buluşma teklifinde bulunduğu belirtildi.

Sanıkların buluşma teklifini kabul eden B.K'yi otomobille adresinden aldıkları ve daha sonra aralarında tartışma çıktığı ifade edildi.

Tartışma sırasında B.B'nin, cep telefonunu zorla almak istedikleri B.K'yi tabancayla ateş ederek ağır yaraladığı ve daha sonra araçtan indirdiği anlatılan iddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların "silahla yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 11'er yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

