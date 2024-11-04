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Adana'da Silahlı Saldırı Hazırlığındaki İki Şüpheli Yakalandı

Adana'da Silahlı Saldırı Hazırlığındaki İki Şüpheli Yakalandı
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Adana'da silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen iki şüpheli, motosikletli polis ekibini görünce kaçmak istedi. Polisin takibi sonucu yakalanan şüphelilerin üstünde Kalaşnikof piyade tüfeği bulundu. Şüpheliler tutuklandı.

ADANA'da bir iş yerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen Muhammet Emin E. (26) ile Halil H. (30), motosikletli yunus ekibini görünce kaçtı. Polisin takibindeki Halil H., montunun içinde saklandığı Kalaşnikof piyade tüfeğini yola düşürdü. Şüpheliler ara sokakta yakalanırken, silah kriminal incelemeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Ruhsatsız silah taşıma' ve 2 ayrı 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan Muhammet Metin E. ile Halil H.'nin bir iş yerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. Motosikletli yunus ekipleri, 31 Ekim'de gece saatlerinde Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki ara sokakta Muhammet Metin E.'nin kullandığı ve Halil H.'nin bulunduğu motosikleti takibe aldı. Şüpheliler, polisi görünce kaçmaya başladı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisin takibindeki Halil H., montunun içine gizlediği Kalaşnikof piyade tüfeğini yola düşürdü. Şüpheliler, ara sokakta önleri kesilerek durduruldu. Polis, şarjöründe 12 merminin bulunduğu uzun namlulu tüfeğe el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Muhammet Metin E. ifadesinde; silahtan haberinin olmadığını öne sürdü. Halil H. ise silahı tanımadığı bir kişiden satın aldığını, eve götürdüğünü iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Uzun namlulu tüfek de inceleme için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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