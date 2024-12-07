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Adana'daki silahlı saldırıda 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Adana'nın Seyhan ilçesinde 18 yaşındaki Mehmet G., kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi 41005 Sokak'ta Mehmet G. (18) henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri Mehmet G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gencin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Adana'daki silahlı saldırıda 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Ağa:

Adana= sanpaulo

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