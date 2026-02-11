Kredi puanı yüksek kişilerin kimlik bilgilerini kopyalayıp 10 milyon liralık dolandırıcılık yapan 12 şüpheli tutuklandı

ADANA'da, elebaşılığını 'Firavun' lakaplı Zeynel Abidin Ağdeniz (42), 'Profesör' lakaplı Ömer Faruk Ölmez (31) ve 'Azat' lakaplı Alper Baştuğ'un (29) yaptığı siber dolandırıcılık çetesi çökertildi. Kredi puanı yüksek itibarlı meslek gruplarından olan kişilerin kimlik bilgilerini kopyalayarak yaklaşık 10 milyon TL'lik vurgun yaptıkları belirlenen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu bulunduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 20 gram esrar ile 28 sahte kimlik, çok sayıda sim kart ve sim kart kopyalama cihazı, 4 pos cihazı ile cep telefonları ve bilgisayarlar ele geçirilince soruşturma derinleştirildi. Ekipler, incelemelerinde şüphelilerin organize şekilde hareket eden dolandırıcılık çetesi olduğunu tespit etti. Çetenin elebaşılığını 'Firavun' lakaplı Zeynel Abidin Ağdeniz, 'Profesör' lakaplı Ömer Faruk Ölmez ve 'Azat' lakaplı Alper Baştuğ'un yaptığı belirlendi. Çeteye bağlı, 5'i kadın toplam 15 şüphelinin adresleri tespit edilip gözaltına alındı.

SAHTE KİMLİK OLUŞTURMUŞLAR

Şüphelilerin, panel sistemi aracılığıyla doktor, avukat, akademisyen gibi kredi puanı yüksek itibarlı meslek gruplarına mensup kişilerin bilgilerine ulaşarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin elde ettikleri kimlik bilgileriyle, çete içerisinde 'dublör' olarak adlandırılan kişilerin yüzlerini kullanarak sahte kimlikler oluşturdukları, bu kimliklerle özel bankalarda hesap açtıkları belirlendi. Şüphelilerin, mobil bankacılıktan mağdurlar adına kredi çektikleri, ayrıca zincir marketlerle sunulan özel kredi kartlarını mağdurlar adına çıkarıp alışveriş yaptıkları tespit edildi. Bu yöntemle yaklaşık 10 milyon TL'lik işlem hacmi oluşturdukları belirlenen şüphelilerin, elde ettikleri parayı çeşitli transfer yöntemleriyle kendi hesaplarına aktardıkları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında elebaşlarının da bulunduğu 12'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.