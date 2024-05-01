Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kişi kayboldu
Adana'nın Seyhan ilçesinde Gençlik Köprüsü'nden Seyhan Nehri'ne düşen bir kişi kayboldu. Olay yerine sevk edilen ekipler arama çalışmalarına başladı.
Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kişi kayboldu.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gençlik Köprüsü'nden Seyhan Nehri'ne bir kişinin düştüğünü gören çevredekiler polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine Sualtı Grup Amirliğine bağlı ekiplerle sağlık görevlileri sevk edildi.
Ekipler, nehirde kaybolan kimliği belirsiz kişinin bulunması için arama çalışması başlattı.