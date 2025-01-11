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Adana'da Savcı Adayı Mithat Can Yalman Ölü Bulundu

Adana'da Savcı Adayı Mithat Can Yalman Ölü Bulundu
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Cumhuriyet savcısı adayı Mithat Can Yalman, Adana'daki bir otelde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Yalman'ın mobbinge uğradığına dair sosyal medyada intihar mesajı paylaştığı iddia edildi.

(ADANA) - Adana'da görevli Cumhuriyet savcısı adayı Mithat Can Yalman, otel odasında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Yalman'ın "mobbinge uğradığını ve şikayetleri hakkında işlem yapılmadığını açıklayarak sosyal medyadan intihar mesajı paylaştığı" öne sürüldü.

Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir otelde, dün akşam saatlerinde silah sesi duyulması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mithat Can Yalman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcı adayının cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

4 saat önce mobbinge uğradığına ilişkin paylaşım yapmış

Adana Adliyesi'nde savcı adayı olan Mithat Can Yalman'ın, olaydan 4 saat önce, sosyal medya hesabından "mobbinge uğradığını, şikayetleri hakkında işlem yapılmadığını" belirterek, intihar mesajı paylaştığı iddia edildi. Yalman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuoyuna duyurulur; Bir yargı mensubu Adana Adliyesinde çalışan Cumhuriyet Savcısı Adayı olarak birkaç hususu bilginize arz etmek ve hayatla olan bağımı tamamen kopartmak istiyorum..." ifadelerine yer verdiği öne sürüldü.

Kaynak: ANKA / Güncel
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