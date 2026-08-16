Adana'da Ani Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

ADANA'da aniden bastıran sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, bir evin çatısı rüzgarın etkisiyle uçtu.

Kentte saat 12.30 sıralarında başlayan sağanak, kısa sürede şiddetini artırarak etkili oldu. Yaz yağmuruna hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişleri ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'ndeki tren hattı köprüsünün altındaki yolu su bastı. Suyla kaplanan yollarda sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tedbir amaçlı yolu ulaşıma kapattı.

'SESTEN ÇOK KORKTUM'

Ayrıca Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evin çatısı da kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatı, sokaktaki elektrik tellerinin üzerine düştü. Gürültüyle panik yapan mahalleli Osman Ünal (40), "Büyük bir ses duydum. Önce bizim evin çatısı uçtu zannettim. Dışarı çıkınca elektrik tellerinin üzerinde bir çatı olduğunu gördüm. Çıkan sesten çok korktum" dedi. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, mahalledeki elektrik akımını keserek tellerin onarımı için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı