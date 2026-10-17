Adana'da rüzgar Yüreğir'de prefabrik evlerin çatısını söktü, hortum görüntülendi

RÜZGAR ÇATILARI SÖKTÜ

Adana'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, kentte hasara yol açtı. Rüzgarın etkisiyle merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde prefabrik evlerin çatıları yerinden söküldü. Aynı mahallede güneş enerjisi sistemi de rüzgar nedeniyle yerinden koptu. Rüzgarın etkisiyle kopan parçalar mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Kentte etkili olan rüzgarın oluşturduğu küçük çaplı hortum ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yusuf YILDIZ-Serhat GÜLER/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı