Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Adana'da rüzgar Yüreğir'de prefabrik evlerin çatısını söktü, hortum görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da rüzgar Yüreğir'de prefabrik evlerin çatısını söktü, hortum görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar kentte hasara yol açtı. Yüreğir'in Kiremithane Mahallesi'nde prefabrik evlerin çatıları söküldü, aynı mahallede güneş enerjisi sistemi de koptu; rüzgarın oluşturduğu küçük çaplı hortum cep telefonuyla görüntülendi.

RÜZGAR ÇATILARI SÖKTÜ

Adana'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, kentte hasara yol açtı. Rüzgarın etkisiyle merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde prefabrik evlerin çatıları yerinden söküldü. Aynı mahallede güneş enerjisi sistemi de rüzgar nedeniyle yerinden koptu. Rüzgarın etkisiyle kopan parçalar mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Kentte etkili olan rüzgarın oluşturduğu küçük çaplı hortum ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yusuf YILDIZ-Serhat GÜLER/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
28 ilde 'Cumhurbaşkanı kim olsun?' anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var

28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Fark öyle böyle değil

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

Gözaltına alınan Hamdi Akın'ın oğlu hakkında yeni karar

Kalp pili bir günde 60'a yakın şok verdi: Ölüp ölüp diriliyordum

Bir günde 60'a yakın şok: Ölüp ölüp diriliyordum
Samsun'da restoranda feci ölüm! Yemek asansörüyle 4. kattan düşen garson kurtarılamadı

Asansörle uğraşırken 4. kattan düştü! Genç garson kurtarılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi: 2026 bitmeden 38 bin kişi alınacak
Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?

Günün bombası! Gönlünü milli futbolcuya kaptırdı
Bahçede kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo

Kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo
Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu

Arda bu fotoğrafı paylaştı! Mbappe hemen telefona sarıldı