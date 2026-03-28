Adana'da restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir restoranda gerçekleşen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Yenibaraj Mahallesi'ndeki restoranda bulunan Emrah Çınar ile G.F. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çınar'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, ağır yaralanan G.F.'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yapılan incelemelerin ardından Çınar'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Koray Kılıç
