Adana'da Pastaneye El Bombası Atan Şüpheli Yakalandı

Adana'da Pastaneye El Bombası Atan Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir pastaneye el bombası atan şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay sonrası çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Adana'da pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atan şüpheli yakalandı.

Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da bir pastaneye gelen şüpheli, giriş kısmına pimi çekilmemiş el bombası atarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, bulvarın bir yönünü trafik akışına kapattı.

Yapılan incelemede pimi çekilmemiş el bombası görevli polisler tarafından alındı.

Çevrede araştırma yapan polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
