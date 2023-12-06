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Adana'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı (2)

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1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİAdana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Cemre Ersin (20), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Cemre Ersin (20), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Ersen'in cansız bedeni Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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