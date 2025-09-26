Haberler

Adana'da Otomobil ve Motosiklet Kaza Yaptı, İki Genç Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobilin motosikletle çarpışması sonucu sürücü ve yolcu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına kaydedildi.

1) OTOMOBİLİN MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Kadirli Caddesi'nde meydana geldi. 01 AVC 172 plakalı otomobil, Dereboyu Sokak üzerinden gelip yolun karşısına geçmeye çalışan Berat E. (17) yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken sürücü Berat E. ve arkasında yolcu olarak bulunan Muhammet E. Ü. (17) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken, iki genç ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
