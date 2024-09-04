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Oto tamirci sevgilisi ve onun arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü

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Adana'da evli oto tamircisi Ramazan Karabulut, sevgilisi ve beraberindeki 5 kişi tarafından dövüldükten sonra bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Adana'da 31 Ağustos saat 23.00 sıralarında Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Evli oto tamircisi Ramazan Karabulut, bir süredir ilişki yaşadığı öne sürülen Selcan Ç. ile tartıştı. Selcan Ç., durumu arkadaşı Talüt Yavuz'a (53) anlattı. Yavuz, telefonla aradığı Karabulut'u konuşmak için Rüzgarlı Tepe'ye çağırdı. Yavuz ve beraberindeki Selcan Ç., Uğurcan Sergen Dokumacı (23), Kemal Elmasten (19), Murat Güngör (21) ve H.Y. (15), Karabulut ile buluştu. Burada içki içip, bir süre sohbet eden taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Selcan Ç. ve yanındaki 5 kişi, Karabulut'u darbedip, bacağından bıçakladı. Karabulut kanlar içinde yere yığılıp, kendinden geçince şüpheliler otomobille kaçtı.

CESEDİ ÇOBANLAR TARAFINDAN BULUNDU

Bir gün sonra sabah saatlerinde bölgede hayvanlarını otlatan çobanlar, Ramazan Karabulut'u yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Karabulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Karabulut'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından defnedildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, Ramazan Karabulut'u dövdüklerini itiraf edip ancak bıçakla yaralamadıklarını öne sürdü.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelerden Selcan Ç., Talüt Yavuz, Uğurcan Sergen Dokumacı, Kemal Elmasten, Murat Güngör çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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