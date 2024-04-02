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Adana'da Otizm Farkındalık Günü Etkinlikleri

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Adana'da Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, etkinlikler kapsamında Yüreğir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

Polisler, oyuncak dağıttıkları otizmli çocukları ekip aracına bindirdi.

Etkinliğe, Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve otizmli çocukların aileleri katıldı.

Öğretmenler iş yerlerini gezdi

Merkez Sarıçam ilçesi özel eğitim anaokulunda görevli 3 öğretmen de etkinlikler kapsamında iş yerlerini ziyaret ederek okulda yaptıkları ve üzerinde "Otizme kırmızı ışık yak" yazan kitap ayracı hediye etti.

Okul Müdürü İbrahim Dağlı, farkındalık oluşturmak için emek harcayan öğretmenlere teşekkür ederek, "Otizm bir hastalık değil, farklılıktır. Bu yüzden tüm toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Biz öğretmen arkadaşlarımızla üzerimize düşen görevi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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