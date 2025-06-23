Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Üçtepe mevkisinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin çabalarıyla yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Üçtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 iş makinesi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel