Adana'da ölümlü motosiklet kazasına neden olduğu iddia edilen cip sürücüsü aranıyor

ADANA'da cipin sıkıştırdığı iddia edilen motosikletin önce refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptığı kazada hayatını kaybeden mobilya ustası Mustafa Dündar'ın (36) annesi Şefika Dündar (53), "Oğlum öldükten sonra geceleri uyuyamaz hale geldim, aklımdan bir an olsun çıkmıyor. Oğlumun ölümüne neden olan kişinin sokakta rahatça gezmesini istemiyorum. Yetkililerden tek ricam, o kişinin bulunup gereken cezayı alması" dedi.

Kaza, 2 Ağustos 2025'te Çukurova ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Mobilya ustası 2 çocuk babası Mustafa Dündar yönetimindeki 01 BCB 984 plakalı motosiklet, iddiaya göre plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen cip tarafından sıkıştırıldı. Kontrolünü kaybeden Dündar, refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Dündar, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dündar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dündar'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Ali Hocalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazanın ardından polis ekipleri, olay yerinden ayrılan cipin sürücüsünü tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

'EVDE UYUYAMAZ HALE GELDİM'

Oğlu Mustafa'yı bir an olsun aklından çıkaramadığını söyleyen Şefika Dündar, yaşadığı acıyı anlattı. Dündar, "Kaza günü akrabalarıyla pikniğe gitmişti. Dönüşte kavşaktan geçtiği sırada cip sürücüsünün, onu cip ile refüj arasında sıkıştırdığını düşünüyoruz. Dengesini kaybederek refüje çarpıp hayatını kaybetti. Cenazesini defnettikten sonra evde uyuyamaz hale geldim. Aklımdan bir an olsun çıkmıyor. Şu anda yüreği yanan bir anneyim. Sokaktaki kediye bile bir zarar gelse vicdanım sızlar. Mustafa çok merhametli iyi bir insandı. Herkes onun ölümüne çok üzüldü. Bir can gitti ve ben bu kişinin bulunmasını istiyorum, dayanamıyorum. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Mustafa'mın ölümüne neden olan kişinin bulunması için her yere başvuruyorum" dedi.

'OĞLUMUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KİŞİ BULUNSUN'

Oğlunun ölümüne neden olduğunu öne sürdüğü cip sürücüsünün bir an önce bulunmasını isteyen Dündar, "2 çocuk babası oğlum hayatını kaybetti. Çocuklarını psikolojik tedaviye götürüyorum. Onlar da çok etkilendi, bir türlü düzelemediler. Her yerde kamera olmasına rağmen ölümüne neden olan kişi neden bulunmuyor? Şu anda sokakta rahatça gezebiliyor. Yetkililere yalvarıyorum; kameralar incelensin, ölümüne neden olan kişi bulunsun. O sürücüyü Allah'a havale ediyorum, kaçmasaydı belki oğlum sağ kalacaktı" diye konuştu.

Füme renkli bir cipin oğlunu sıkıştırdığını belirten baba Ziya Dündar ise güvenlik kameralarının incelenerek kazaya neden olduğunu öne sürdüğü aracın sürücüsünün bulunmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı