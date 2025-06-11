Adana'da Oğul Annesini Bıçaklayarak Öldürdü
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kebapçıda çalışan Suriye uyruklu kadına, oğlu tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Kadın hayatını kaybederken, şüpheli oğlu kaçtı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, çalıştığı kebapçıya gelen oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.
Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'ndeki bir kebapçıda çalışan Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud (44), iş yerine gelen oğlu Ali B'nin (24) bıçaklı saldırısına uğradı.
Annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan Ali B, olay yerinden elektrikli bisikletle kaçtı. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ali B'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Sümer Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığını belirlediği Ali B'yi adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.
Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.??????????????