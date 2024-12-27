Adana'da Öğretmen Akademileri Kapsamında Bağlama Eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen Öğretmen Akademileri kapsamında Adana'da öğretmenlere bağlama çeşitleriyle ilgili bilgi verildi.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müzik, edebiyat, şehir, kültür ve biyografi alanında açılan akademiler kapsamında Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde etkinlik gerçekleştirildi.

Programda, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Özgür Peker, öğretmenlere bağlama çeşitleriyle ilgili sunum gerçekleştirdi.

Peker, sunumun ardından farklı bağlamalarla Türk Halk Müziği örnekleri seslendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, her branştan öğretmenin katılım sağlayabileceği akademilerin sanatı ve bilgiyi aynı minvalde buluşturarak öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme süreçlerinin devam etmesine, ilgi ve yeteneklerini yeniden keşfetmelerine vesile olduğunu kaydetti.