Adana'da Nitelikli Yağma Davası: 5 Sanığa 10-15 Yıl Hapis Talebi

Adana'da Nitelikli Yağma Davası: 5 Sanığa 10-15 Yıl Hapis Talebi
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişiyi yaralayıp otomobil gasbeden 5 sanık hakkında 10'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olayın detayları adli mercilere intikal etti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişiyi yaraladıkları, 1 kişinin de otomobilini gasbettikleri iddia edilen tutuksuz 5 sanık hakkında "nitelikli yağma" suçundan 10'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Bahçeşehir Mahallesi'nde 9 Kasım 2024'te alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Ö.A'nın bıçakla yaralanması, C.K'nin de otomobilinin gasbedilmesine ilişkin sanıklar İ.Ö, K.Ö, M.Ö, R.Ö. ve M.Ö. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Akraba olan sanıkların "nitelikli yağma" suçundan 10'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, taraflar arasında çıkan kavgada İ.Ö'nün bıçakla Ö.A'yı kolundan yaraladığı, R.Ö'nün de C.K'den anahtarını zorla aldığı araçla olay yerinden uzaklaştığı, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri belirtildi.

Haklarındaki suçlamaları reddeden tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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