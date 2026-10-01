Haberler

Adana'da narkotik operasyonunda 100 kilo esrar bulundu, 3 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da narkotik operasyonunda 100 kilo esrar bulundu, 3 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ev ve depolarda narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 100 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 100 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik kent genelinde çalışma başlattı. Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin ev ve depolarına operasyon düzenledi. Adreslerde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 100 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini Melisa Ural paylaştı

Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini halası paylaştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli maçta sakatlanan Mbappe, sevgilisi Ester ile gecelerde

Milli maçta sakatlanan yıldız, fena yakalandı
6 lig şampiyonlukları vardı: 1 Euro'ya satıldılar

Tam 6 lig şampiyonlukları vardı: 1 Euro'ya satıldılar
Güllü davasında kritik gün bugün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı: Mahkemeye gelin

Güllü davasında kritik gün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı
Fenerbahçe, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Fenerbahçe'ye Avrupa'da yan bakılmıyor
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor

Olay Çakar ile Toroğlu'na sıçradı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siber Güvenlik Başkanlığı'na atamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik görevlere yeni isimler atandı
İntihar etmek için köprüye çıktı! Polis 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı

Gece yarısı tüm ekipler oraya koştu!