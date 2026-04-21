Haberler

Kazada ölen Zeynep, son yolculuğuna gelinlik ve duvakla uğurlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Zeynep Su Acar, cenazesinde gelinlik ve duvakla uğurlandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de hayati tehlike geçiriyor.

Kaza, önceki gün saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezindeki kafeteryada çalışan Zeynep Su Acar, arkadaşı Ercan Aydın'ın kullandığı motosikletle evine gitmek için yola çıktı. Aydın'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, devrildi. Motosikletten savrulan Aydın yola düşerken, Acar ise metro köprüsünün ayağına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Aydın ile Acar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zeynep Su Acar, yapılan tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Aydın'ın da hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Aydın'ın kullandığı motosikletin refüjdeki taşa çarptıktan sonra kontrolden çıktığı, arkada oturan Zeynep Su Acar'ın savrularak metro köprüsünün ayağına çarptığı görüldü.

DUVAK VE GELİNLİKLE UĞURLANDI

Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Acar'ın cenazesi, Kürkçüler Mezarlığı'na getirildi. Acar için burada düzenlenen cenaze töreninde tabutun üzerine gelinlik ve duvak bırakıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Zeynep Su Acar toprağa verildi.

Haber: Yusuf YILDIZ - Anıl ATAR - Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

