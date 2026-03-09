Haberler

Adana'da Motosikletle Otomobil Çarpıştı: Yaralılar Var

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Efe Y. yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Efe Y. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Saimbeyli Caddesi'nde meydana geldi. Savaş Ö. yönetimindeki 33 AHC 324 plakalı otomobil, kavşakta Efe Y.'nin kullandığı 01 BES 789 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Efe Y., devrilen motosikletten yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yalanan Efe Y., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Haber: Ali GÖKDAL - Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
