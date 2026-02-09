Haberler

Adana'da kazada tırın altında sıkışan kurye yaşadıklarını anlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir kurye, motosikletiyle tıra çarpmasının ardından tırın altında kalarak büyük bir tehlike atlattı. Koruyucu ekipmanların önemini vurgulayan genç kurye, kazayı hafif yaralarla atlattığını açıkladı.

Adana'da motosikletiyle tırla çarpıştıktan sonra aracın altında sıkışan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kurye kaza sırasında yaşadıklarını anlattı.

Restoranda kurye olarak çalışan Mesut Aldanma (26), 4 Şubat'ta siparişleri dağıtmak için seyir halinde bulunduğu sırada merkez Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi'nde tırla çarpıştı.

Kazanın ardından devrilen motosikletten düşen Aldanma, tırın çekicisinin altında sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ekiplerin sıkıştığı yerden çıkararak hastaneye kaldırdığı Aldanma, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Aldanma, gazetecilere, koruyucu ekipmanları sayesinde hayatta kaldığını söyledi.

Kırmızı ışıkta bekleyen tırların yanından emniyet şeridini kullanarak geçerken yeşil ışık yandığını belirten Aldanma, "En öndeki tır sinyal vermeden birden sağa kırınca frene bastım ancak duramadım. Kaydım, tırın altına girdim. Hayatta kalmamı kaskıma ve ekipmanıma bağlıyorum. Tır beni bayağı sürüklemişti, kask ve ekipman beni kurtardı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı

Başkanın CHP'den istifasının ardından, tekme tokat kavga ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı

Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip kurşun yağdırdı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt

Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor mu? Beklenen açıklama geldi
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Livakovic'ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar

Livakovic'ten dikkat çeken itiraf: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor

Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor