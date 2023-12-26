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Adana'da minibüsün çarptığı yaya öldü

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Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Çakmak'a (68), N.A. idaresindeki minibüs çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çakmak'ın öldüğünü tespit etti.

Kaza yerinde inceleme yapan polis, sürücü N.A'yı polis merkezine götürdü.

Çakmak'ın cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Çakmak Seyhan Adana Güncel Haberler

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