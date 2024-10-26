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Adana'da Mezarlıkta Anne ve İki Kızı Öldüren Zanlı Tutuklandı

Adana'da Mezarlıkta Anne ve İki Kızı Öldüren Zanlı Tutuklandı
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Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda, intihar eden oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu annesi ve iki kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen Şemsettin Erkuvan, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Olayın ardından yakalanan Erkuvan, ifadesinde kadınlara kin beslediğini ve bu nedenle saldırıda bulunduğunu belirtti.

Adana'da mezarlıkta anne ve iki kızını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim'de merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'nda, intihar eden oğlu Muzaffer Erkuvan'ın ölümünden sorumlu tuttuğu Güldane Gerçek (20) ile yanındaki ablası Gaye (22) ve annesi Şenay Gerçek'i (44) tabancayla vurduktan sonra kaçan Şemsettin Erkuvan'ın (47) ormanlık alanda saklandığı ihbarını aldı.

Zanlının Göztepe Mahallesi'ndeki ormanlık arazide saklandığını belirleyen ekipler, Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat polislerinin de desteğiyle bölgeye operasyon düzenledi.

Bölgede araştırma yapan ekipler, zanlı Şemsettin Erkuvan'ı yamaçtaki bir oyukta olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

Şemsettin Erkuvan'ın saklanırken ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına yanına yiyecek ve yedek kıyafetler aldığı belirlendi.

Gözaltına alınan Erkuvan, emniyetteki ifadesinde, "Vurduğum 3 kadın oğlumun ölümünden sorumludur, Bu nedenle onlara kin güdüyordum. Olay günü motosikletle mezarlıktan geçerken denk geldim. Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum. Sonrasında ormanlık alana gidip saklandım." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı kendisini görüntüleyen gazetecilere de "Oğlumu öldürdüler." dedi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'nda 21 Ekim'de Güldane Gerçek, 24 Ağustos'ta intihar eden daha önce birlikte yaşadığı Muzaffer Erkuvan'ın kabrini ziyaret etmişti. Bu sırada Muzaffer Erkuvan'ın babası Şemsettin Erkuvan, intihardan sorumlu tuttuğu Güldane Gerçek ile yanındaki ablası Gaye ve annesi Şenay Gerçek'i tabancayla ateş ederek öldürmüştü.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel

İnsan Hakları Politika Cinayet 3-sayfa Sarıçam Güncel adana Hukuk Suç

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