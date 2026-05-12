Adana'da ormanda kaybolan kişi ölü bulundu
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan 68 yaşındaki Tahsin Özmen'in cesedi bulundu. Ailesinin kaybolduğuna dair bildirim yapmasının ardından arama çalışmaları başlatılmıştı.
Çukurkışla Mahallesi'nde Tahsin Özmen (68), dün Hacı Haydar mevkisindeki ormanlık alana mantar toplamaya gitti.
Özmen'in geri dönmemesi üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ormanlık alanda yaptığı aramada Kireç Mahallesi mevkisinde Özmen'in cesedini buldu.