Haberler

Feke'de dağda mahsur kalan 18 keçi kurtarılmayı bekliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Feke ilçesinde, otladıkları sırada dağda mahsur kalan 18 keçinin kurtarılması için yetkililerden yardım istendi. Sahibi Dilber Yılmaz, hayvanlarının açlık ve susuzluktan ölmesinden endişe ediyor.

ADANA'nın Feke ilçesinde, otladıkları sırada dağa çıkıp, mahsur kalan 18 keçi, kurtarılmayı bekliyor.

Feke ilçesine bağlı Mansurlu Mahallesi Kalleciuşağı mevkisinde Dilber Yılmaz, küçükbaş hayvanlarını araziye otlamaya çıkardı. Yılmaz'ın bölgede otlayan hayvanlarından 18 keçisi, kendi kendine dağın sarp kısmında tırmandı. Bulundukları yerden inmeyen keçilere, ulaşımın imkansız olması nedeniyle Yılmaz da ulaşamadı. Dağda mahsur kalan keçilerin kış günü açlık ve susuzluktan ölmesinden korkan Yılmaz, yetkililerden yardım istedi. (DHA

Haber: Ali GÖKDAL-Kamera: FEKE,(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama

İstanbul'da terör örgütüne dev operasyon! Çok sayıda tutuklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
Azerbaycan Manatı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi

Rakam inanılmaz! 1 Azerbaycan Manatı bakın kaç TL oldu
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı

İki gün üst üste aynı şehrimizde yakalandı
Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Dövüşçülere benzemek için kulak kıkırdaklarını kırdırdı

Bile isteye kulaklarını kırdırdı, nedeni akıl alır gibi değil