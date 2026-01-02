Feke'de dağda mahsur kalan 18 keçi kurtarılmayı bekliyor

ADANA'nın Feke ilçesinde, otladıkları sırada dağa çıkıp, mahsur kalan 18 keçi, kurtarılmayı bekliyor.

Feke ilçesine bağlı Mansurlu Mahallesi Kalleciuşağı mevkisinde Dilber Yılmaz, küçükbaş hayvanlarını araziye otlamaya çıkardı. Yılmaz'ın bölgede otlayan hayvanlarından 18 keçisi, kendi kendine dağın sarp kısmında tırmandı. Bulundukları yerden inmeyen keçilere, ulaşımın imkansız olması nedeniyle Yılmaz da ulaşamadı. Dağda mahsur kalan keçilerin kış günü açlık ve susuzluktan ölmesinden korkan Yılmaz, yetkililerden yardım istedi. (DHA

Haber: Ali GÖKDAL-Kamera: FEKE,(Adana),