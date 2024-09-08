Adana'da Mahalleli Hazine Arazisinin İhaleye Açıldığını İddia Etti

ADANA'da 600 hanenin bulunduğu hazine arazisinin, ihaleye açıldığı öne süren mahalleli, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nu trafiğe kapattı. Sürücülerle gerginlik yaşayan mahalleli, 15 dakika sonra yolu trafiğe açtı. Muhtar Gökmen Şahan, "Gidecek başka hiçbir yerimiz yok. Kendi evimizde yabancı olmak istemiyoruz. Kendi mahallemizde, kendi evimizde yaşamak istiyoruz" dedi.

Sarıçam ilçesi kırsalındaki Göztepe Mahallesi'nde, işgaliye ücreti ödeyen ancak imar barışından faydalanmamış 600 hanenin bulunduğu hazine arazisinin, açık artırma yoluyla ihaleye açıldığını öne süren mahalleli, kararın durdurulmasına yönelik imza toplayıp, bakanlığa dilekçe gönderdi. Sabah saatlerinde mahalle meydanında buluşan ev sahipleri, ellerindeki Türk bayraklarıyla 100 metre uzaklıktaki TAG Otoyolu'na indi. Mahalleli, 'Göztepe bizimdir, bizim kalacak' yazılı dövizler taşıyıp slogan atarak Osmaniye istikametini trafiğe kapattı. Uzun araç trafiğinin oluştuğu otoyolda bazı sürücülerle mahalleli arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

'KENDİ EVİMİZDE YABANCI OLMAK İSTEMİYORUZ

Grup adına açıklama yapan mahalle muhtarı Gökmen Şahan, "Biz mahalleliler olarak büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. Biz, devletine, milletine bağlı ve saygılı insanlarız. Bize hiçbir bilgi verilmeden burası ihaleye açılıyor. Hakkımız olanın bize verilmesini istiyoruz. Bir sabah hiç tanımadığımız insanlar gelip, bizi evimizden çıkaracak. Buradaki insanlar hep burada büyüdü. Gidecek başka hiçbir yerimiz yok. Kendi evimizde yabancı olmak istemiyoruz. Kendi mahallemizde, kendi evimizde yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

AMBULANSLAR DA YOLDA KALDI

Otoyolda TIR ve otomobillerin yanı sıra ambulansların da beklediği görüldü. Yaklaşık 15 dakika süren eylemin ardından mahallelinin bölgeden ayrılmasıyla otoyol trafiğe açıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: Narin KAZAK/ADANA,