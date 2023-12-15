Üye Girişi
Haberler

Liseli genç kıza cinsel organını gösteren sapık fırıncıya 6 yıl hapis cezası verildi

Güncelleme:
Abone Ol

Adana'da işlettiği fırında çalışan 16 yaşındaki lise öğrencisi E.A.'ya cinsel organını göstererek istismarda bulunan 63 yaşındaki fırıncı R.A. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir fırında çalışan lise öğrencisi E.A., 28 Ekim'de polis merkezine giderek, çalıştığı fırının işletme sahibi R.A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. R.A., polis ekiplerince 'çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİĞİ ANLAR KAYDA ALDI

Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlanarak R.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuğa karşı teşhir' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, mağdur beyanı, video kaydı ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde, şüphelinin, zincirleme şekilde, farklı zamanlarda mağdura karşı sarkıntılık aşamasında kalan çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğine yer verildi.

Liseli genç kıza cinsel organını gösteren sapık fırıncıya 6 yıl hapis cezası verildi

"AŞKIM" DEYİP CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOLAR İZLETMİŞ

Davanın Adana 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasına SEGBİS üzerinden katılan tutuklu sanık R.A., "Bir anlık cahillikti, neden yaptım bilmiyorum. İlk kez böyle bir şey yaşandı. Pişmanım" dedi.

Mağdur E.A. ise duruşmada verdiği ifadede, "Ben yaklaşık 3 aydır fırında çalışıyordum. Fiziksel şekildeki temasları son iki haftada neredeyse her gün oluyordu. Bazen bana 'Aşkım, balım' diyordu. Bazen de bana kendi telefonundan açık seçik videolar izletiyordu. Şikayetçiyim" dedi.

Liseli genç kıza cinsel organını gösteren sapık fırıncıya 6 yıl hapis cezası verildi

İNDİRİMSİZ 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davanın karar duruşmasında taraflar eski ifadelerini tekrarladı. Mahkeme hakimi, sanık R.A.'ya çocuğun cinsel istismarı ve cinsel taciz suçlarından toplam 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Duruşma sonrası açıklamada bulunan E.A.'nın avukatı Sahra Düzgün Tucel, "Karar mütalaaya göre verildi. Mahkeme heyeti, sanığa takdir indirimi de uygulamadı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adana Ceza Adliye Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Uruguay hangi kıtada yer alıyor? Uruguay nüfusu ne kadar? Cumartesi noter açık mı? Cumartesi günü noter saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Noterler hafta sonu çalışıyor mu? Umman nerede, hangi kıtada? Umman para birimi nedir? MasterChef Sergen ve Esra neden kavga etti? MasterChef Sergen ve Esra kavga mı etti, neden tartıştı? Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu enflasyon ve dolar ne olacak, tahminler neler? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 15 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı, sebebi ne? CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri! Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM (35. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yılbaşı tatili kaç gün? Bu yıl yıl başı hangi güne denk geliyor, kaç gün olacak 2024? Bambaşka Biri YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 15 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Kızılcık Şerbeti YENİ BÖLÜM (43. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Arka Sokaklar YENİ BÖLÜM (654. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000

Yorumlar (1)

mardinli yiğit:

Kız çocuğu fırında çalışır mı? hele böyle bir ülkede?

Yanıtla00
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title