Lise öğrencisi kafedeki kavgada bıçaklandı, babası firari şüphelilerin yakalanmasını istedi

ADANA'da kafeye giden lise öğrencisi B.Ö. (17), karşılaştığı husumetlisi E.A. (17) ve arkadaşları tarafından darbedilip, karnı ve bacağından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hayati tehlikeyi atlatan B.Ö. taburcu edilirken, gözaltına alınan E.A. ve Ç.U. (17), tutuklandı. B.Ö.'nün aynı zamanda avukatı olan babası Vedat Öztürk, diğer şüphelilerin de yakalanmasını isteyerek, "Bu sorunların önlenmesinin en önemli yolu, suç vasıflandırmasının doğru yapılmasıdır" dedi.

Olay, 14 Şubat'ta saat 21.30 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Etüt merkezinden çıkan lise öğrencisi B.Ö., kafede oturan arkadaşlarını görünce yemek yemek için yanlarına gitti. B.Ö., kız meselesi nedeniyle husumetli olduğu E.A. ve arkadaşı Ç.U. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Taraflar konuşmak için dışarı çıkınca tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. E.A.'nın tanıdığı 7-8 kişilik bir grup da dahil olunca kavga büyüdü. Şüphelilerden E.A. ile Ç.U., darbettikleri B.Ö.'yü iddiaya göre, karnı ve bacağından bıçakladı. B.Ö. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çevredekilerin yardımıyla yakındaki bir özel hastaneye götürülen B.Ö., ameliyata alındı. Yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatan B.Ö., 21 Şubat'ta taburcu edildi. Evde tedavisi süren B.Ö. ile aynı zamanda avukatı olan babası Vedat Özkan'ın şikayeti sonrası polis, E.A. ile Ç.U.'yu gözaltına aldı. İfadelerinde haklarındaki suçlamaları reddeden şüpheliler, tutuklandı. Kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

'ÖLDÜRMEYE AÇIKÇA TEŞEBBÜS EDİYORLAR'

Kafede yaşananları anlatan Vedat Özkan, "Oğlumu dışarıya davet edince, sorunu çözmek için çıkıyor. Dışarıda grubun hazır olduğunu, kendisine saldıracağını görmesi üzerine olay yerinden uzaklaşmaya çalışıyor. Bu sırada 7-8 kişinin birden saldırdığı kamera kayıtlarında da açıkça görülüyor. Yaşı küçük, başarılı bir öğrenciyi öldürmeye açıkça teşebbüs ediyor. Karın ve bacağından yaralanan oğlum, tesadüfen oradan geçen birinin aracına almasıyla özel bir hastaneye götürüldü. Ameliyatın ardından servise çıkarıldı" diye konuştu.

'BU TARZ OLAYLAR, BÜYÜK YARA HALİNE GELDİ'

Benzer suçların artış gösterdiğini belirten Özkan, "Bu tarz olaylar, ülkemizde büyük bir yara haline geldi. Veliler, çocuklarını dışarı çıkaramaz oldu. Bu sorunların önlenmesinin en önemli yolu, suç vasıflandırmasının doğru yapılmasıdır. Bu olayda bıçak darbelerinin vurulduğu bölgeler, şiddetin uygulama şekli ve boyutu 'Öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamına girer. O nedenle yargı makamının da bu suçu, bu yönden değerlendirme yaptığında daha doğru bir sonuç ortaya çıkacaktır" dedi.

'KAYGI DUYUYORUZ'

Kavgaya karışan diğer şüphelilerin de yakalanmasını isteyen Vedat Özkan, "Olayın üzerinden günler geçmesine rağmen diğer şüphelilerin yakalanmaması bizi gerçekten üzüyor. Yeni olayların yaşanmasından kaygı duyuyoruz. Emniyetin yapacağı araştırma ile diğer şüphelilerin hızlı şekilde tespit edilerek, yargı makamlarına teslim edilmesi ve doğru sevk maddeleriyle sonuca gidilmesi gerekiyor" diye konuştu.

